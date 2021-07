Erschreckende Bilanz nach dem Flut-Wochenende

Bereits Sonntagabend startete stellenweise das große Aufräumen in den von Unwettern betroffenen Gebieten der Bezirke Melk, Scheibbs, Krems, St. Pölten, Tulln, Mödling und Korneuburg. Am Montag ging dies „im großen Stil“ weiter, betont Florianisprecher Franz Resperger: „Die Schäden sind beträchtlich. Die Helfer werden in den nächsten Tagen weiterarbeiten, ein Ende ist aktuell noch gar nicht abschätzbar.“ Unterstützung wird es dabei auch vom heimischen Landesstraßendienst geben. Erforderliches Gerät wie Bagger, Lkw oder Kehrmaschinen sollen in den westlichen Gebieten eingesetzt werden.