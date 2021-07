Ruf nach Impf-Pflicht | SPÖ-Waffenstillstand?

Jetzt kommt die Diskussion um eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen in Gang: Immer lauter werden die Forderungen, dass sich Lehrerinnen und Lehrer, Kindergartenpädagoginnen und das Personal in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen gegen Corona immunisieren müssten. Erste Schritte sind gesetzt, die Politik plagt sich freilich noch mit verpflichtenden Impfungen. Es sei, wie Doris Vettermann heute in der „Krone“ in ihrem Kommentar schreibt, „den Verantwortlichen in Landes- und Bundespolitik unangenehm, sie eiern herum, wollen sich kaum festlegen und schon gar nicht vorpreschen“. Tatsächlich löst ja jeder Vorstoß, der eine Impf-Pflicht auch nur andeutet, Shitstorms aus. Dabei fragt sich nicht nur unsere Kommentatorin, wie Kinder, die sich ja nicht impfen lassen können, in Schule oder Kindergarten, wo sie verpflichtet sind, hinzugehen, dazukommen, „sich der Gefahr einer Infektion auszusetzen, nur weil Teile des Lehrpersonals die Spritze verweigern?“ Gleiches gelte auch für das Spital. Und sie meint: „Außerdem kann es nicht sein, dass die Gruppe der Impfgegner und Verschwörungstheoretiker die Mehrheit der Bevölkerung in Geiselhaft nimmt - genau darauf läuft es hinaus, wenn es wegen steigender Corona-Zahlen wieder zu allgemeinen Einschränkungen kommen sollte.“ Genau das scheint sich mittlerweile abzuzeichnen. Und tatsächlich werden sich das die Geimpften nicht gefallen lassen.