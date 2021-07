Flow Trails versprechen Berg-Erlebnisse in Kärnten

Im Flow, also fließend und voller Genuss, können 47,5 Kilometer in Kärnten talwärts geradelt werden. Hinauf geht es kräfteschonend per Seilbahn. Und das ist für viele Gäste buchungsentscheidend. Dem Trend entsprechen gleich fünf Bike-Regionen in Kärnten - zwischen dem Nassfeld und der Petzen.