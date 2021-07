Musik liegt jetzt wieder überall in der Luft

Darauf kann Thell nun aufbauen. Mit 34 Jahren zählt er wohl zu den Jüngeren auf der höchsten Position. An Erfahrung mangelt es dem neuen Kapellmeister aber nicht. Seit 1996 ist er in vielen Funktionen im Verein tätig. Im Horn fand er seine musikalische Bestimmung, was Thell auch bei der Blaskapelle Blecharanka zeigt. Zum neuen Obmann wurde Bernhard Griensteidl gewählt. Alle blicken voller Zuversicht in die Zukunft. Denn: „Musik öffnet die Herzen.“