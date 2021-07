Strikter Sparkurs statt bombastische Pläne

Wo soll Hard in fünf Jahren stehen?

Immer noch am Bodensee. Ganz im Ernst - es gibt viele Themen, die sich rundum den See abspielen. Dinge, die in Etappen und ganz behutsam weiterentwickelt werden müssen. Der Ansatz mit dem Masterplan Hafen war gut, denn es ist richtig, sich mit Zukunftsthemen zu beschäftigen. In der Ausführung aber war der Plan viel zu bombastisch.