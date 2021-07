Nach Coronatief mit Optimismus in die nächste Zeit

„Insbesondere bei jüngeren Personen und bei Menschen mit höherer Bildung ist der Optimismus ausgeprägt“, schildert Eiselsberg. Und mit dem Optimismus kommt auch die Lebenszufriedenheit zurück. „Die Schere geht aktuell wieder zusammen, wir haben eine Pattstellung“, so der Experte. Vor allem während dem mühsamen Winter mit hohen Infektionszahlen und Lockdowns rasselte die Grundstimmung in den Keller. Zu Spitzenzeiten gaben die Befragten zu 59 Prozent an, dass die Österreicher mit ihrem Leben nicht zufrieden sein. Im Juni waren es „nur“ mehr 40 Prozent – Tendenz in den vergangenen Monaten stark fallend.