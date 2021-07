Zittern im südlichen Oberösterreich vor Starkregen

Im südlichen Oberösterreich gab’s schon massive Schäden. Ein Beispiel ist die Sternwarte in Gahberg am Attersee. Am 22. Juni haben Hagelschlossen das Blechdach zerbeult und Risse verursacht, durch die Regenwasser sickert. „Eine Neuverblechung ist schwer möglich, eine Alternative wäre ein Polyesterüberzug oder ein Anstrich der Kuppel“, bitten die Astronomen um Hilfe oder Ideen, um die Warte wieder dicht zu bekommen.