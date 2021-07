pro mente bietet Erste-Hilfe-Kurs für die Seele

Ursprünglich wurde das Seminar „Erste Hilfe für die Seele“ in Australien entwickelt. Es ist so konzipiert, dass man lernt, wie man Menschen in psychischen Notsituationen helfen und unterstützen kann. Reaktionen wie z. B. betretenes Schweigen, aufmunternde Worte oder so zu tun, als wäre nichts, treten viel zu oft an Stelle tatsächlicher Hilfe. Deshalb vermitteln geschulte Instruktoren in dem 12-stündigen Seminar ein Basiswissen über psychische Erkrankungen sowie Fertigkeiten zur Gesprächsführung, u. a. durch gemeinsame Übungen oder Rollenspiele.