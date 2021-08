Lokalempfehlung: Brasserie im Casino Zögernitz

„Krone“-Kulinarik-Kolumnistin Karin Schnegdar testet sich durch Österreichs Lokale und spricht ihre Empfehlungen aus. Diesmal speiste sie in der Brasserie im Casino Zögernitz in Wien. Sieht so aus, als hätte der kulinarisch nicht gerade verwöhnte 19. Wiener Bezirk wieder einmal eine spannende neue Adresse.