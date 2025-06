Schüler als Verkoster und Ritter der „Tafel“-Runde

In Österreich landen jährlich mehr als eine Million Tonnen genießbare Lebensmittel im Müll. Der Großteil des Essens, gut 521.000 Tonnen, wird in Privathaushalten weggeschmissen – im Wert von 800 Euro pro Haushalt! Eine Menge Geld für Menschen, die von der Hand in den Mund leben, etwa Mindestpensionisten, Alleinerziehende, Arbeitslose oder Flüchtlinge.