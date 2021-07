X-Jam: Anzeigen, Ermittlungen und „Entschädigung“

„Kein Wort von nicht an die Öffentlichkeit gehen“

Trotzdem möchte man seitens des Veranstalters klarstellen, dass es sich bei der Zahlung um keine Form des Schweigegeldes handelt. Es könne „kein Wort von nicht an die Öffentlichkeit gehen oder Schweigen sein“ so Sprecher Alexander Khaells-Khaellsberg. Die Dame habe zurecht eine Refundierung gewünscht, nachdem ihre Reise so plötzlich und schlimm endete. Zu den K.o.-Tropfen könne man offiziell nichts sagen, da „kein medizinischer Bericht zu deren Nachweis seitens des Sanitätsteams vorliege.“