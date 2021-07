Wieder Unwettereinsätze und Millionenschäden

Drei Bundesländer betroffen

Vielerorts wurden Agrarflächen wiederholt ein Opfer von Hagel und Starkregen. „Nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung entstand in den drei Bundesländern Oberösterreich, Steiermark und Niederösterreich ein Schaden in der Landwirtschaft in der Höhe von 3,2 Millionen Euro“, so Dr. Mario Winkler, Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung, zu den heutigen Unwetterschäden. Hauptbetroffen ist ernteut Oberösterreich.