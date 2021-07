Ertappter Fischdieb drohte mit Corona-Huster

Der ungarische Staatsbürger hatte am 24. Februar in Ohlsdorf eine Regenbogenforelle im Fischerrevier der „Freunde der Gmundner Traun“ geangelt. In der Schonzeit und ohne Genehmigung! Als er von einem Fischereiaufsichtsorgan zur Rede gestellt wurde, kam es zu einem Wortwechsel und der Drohung mit dem Corona-Huster: „Dann huste ich dich an“, soll sich der Angler bei der Kontrolle wenig einsichtig gezeigt haben. Er wurde angezeigt, der Prozess fand am Dienstag in Wels statt.