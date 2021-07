Die SPÖ: Ich gegen mich selbst

Auf die Frage welche Lager sich da eigentlich zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil gegenüberstehen, gibt es klare Worte: „Wenn es so etwas wie einen Themenkonflikt gibt, dann zwischen einer Art öko-sozialen Pro-Europa-Kurs Rendi-Wagners, um einen Teil der rund 200.000 Stimmen zurückzugewinnen, die man 2019 an die GRÜNEN verlor. Oder man konzentriert sich wie Doskozil mehr national auf die Alltagsorgen der Wenigverdiener, bis hin zum Zuwanderungsthema. Dann sind im Lauf der Jahrzehnte an die FPÖ verlorene Wähler die Hauptzielgruppe. Nur ist mittlerweile für jeden Beobachter auch eine sehr persönliche Abneigung spürbar.“ Und wie wäre dieses Dilemma zu lösen, Herr Professor? „Das tun, was seit dem Parteitag am besten gewesen wäre: In der Öffentlichkeit einfach mal möglichst die Klappe halten, was die eigene Partei betrifft.“ Wir finden: „Freundschaft!“ zu leben, das wäre im wahrsten Sinne des Wortes jetzt das Beste für die SPÖ.