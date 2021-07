Ballenpresse auf Feld bei Poggersdorf in Vollbrand

Als ein 28-jähriger Landwirt am Dienstag gegen 13.15 Uhr in Poggersdorf auf einem Acker mit dem Pressen vom Stroh beschäftigt war, bemerkte er aufsteigenden Rauch bei der am Traktor angehängten Rundballenpresse. „Der Bauer brachte das Fahrzeug sofort zu Stillstand, wobei zu diesem Zeitpunkt bereits Flammen aus der Rundballenpresse aufstiegen“, berichtet ein Polizist. Der Landwirt koppelte das brennende Gerät ab und stellte es zirka 30 Meter entfernt ab.