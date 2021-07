Bastler baut Rechner aus uralten Sowjet-Teilen

Röhren aus Sowjetbeständen

Doch Bastler Mike treibt die Nostalgie an, er wollte einen Computer aus der Zeit vor dem Transistor konstruieren und scheute dafür keine Mühen. Die insgesamt 550 Elektronenröhren in dem Rechner besorgte sich der Brite beispielsweise aus alten Sowjet-Beständen, die in den Fünfzigern produziert wurden. Auch den Bildschirm hat er sich selbst gebaut - wenn auch einen sehr rudimentären mit zwölf mal acht ansteuerbaren LEDs.