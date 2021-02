ZoomOut: Bastler entwickelt „Videocall-Spülung“

Auch wenn sich viele von uns inzwischen an Videokonferenzen gewöhnt haben - das mit dem Verabschieden klappt oftmals noch nicht so ganz. Nicht selten kommt es vor, dass man noch minutenlang im Bild verbleibt, weil man die richtige Taste zum Beenden von Zoom & Co. partout nicht finden kann. Für all jene, denen es ähnlich ergeht, hat der US-Bastler Brian Moore die richtige Lösung: eine Art „Toiletten-Spülung“ für Videocalls.