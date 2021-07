„Damen und Herren“ hat bei der AUA nun ausgedient

„Hello, everybody!“

Thematischer Vorreiter ist die Lufthansa damit jedoch nicht. So stellten Linien wie Air Canada und Delta Airlines ihre Kommunikation bereits in den vergangenen Jahren gendergerecht um. Air Canada begrüßt seit 2019 schon keine „Mesdames et Messieurs“ mehr an Bord, und auch Delta Airlines begrüßt Passagiere seit 2020 mit „Hello, everybody“ statt mit „Ladies and Gentlemen“.