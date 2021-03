Kogler präsentiert „Gender-Trainee-Programm“

Aktuell sei die statistische Situation nicht rosig, meinte Kogler. So gebe es etwa in den 60 Sport-Fachverbänden nur sechs Präsidentinnen. „Wir bemühen uns im Sportministerium, weil es ein gesellschaftlicher Auftrag ist, danach zu trachten, überall mehr Frauen in Entscheidungsfunktionen zu bringen“, erklärte der Grünen-Politiker.