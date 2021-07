Leichtathleten nach Training im Exil erfolgreich

Im Osten gereift

So hat die Welserin Ivona Dadic ihren Haupttrainingsstützpunkt ebenso bei Philipp Unfried in St. Pölten wie die schnellste Frau Österreichs, Ina Huemer (22) aus Taiskirchen. Und auch Diskus-Star Lukas Weißhaidinger ging einen ähnlichen Weg: Nachdem der Taufkirchener in Oberösterreich stark geworden war, reifte er im „Osten“, in der Südstadt bei Gregor Högler, zu Weltklasse.