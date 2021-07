Georgien: Rechter Mob verprügelt Kameramann - tot

Ein georgischer Kameramann, der am Montag vor einer geplanten Kundgebung der LGBT-Bewegung in der Hauptstadt Tiflis von einer Gruppe rechter Gegendemonstranten attackiert worden war, ist nun seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 37-Jährige wurde Sonntagfrüh tot in seinem Bett gefunden. Zuvor war der Mann in einem Krankenhaus in Behandlung, wurde aber wieder in häusliche Pflege entlassen.