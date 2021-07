Erste Transgender-Schule in Pakistan eröffnet

Mit der neuen Schule in der Stadt Multan in der Provinz Punjab soll nun „Bildung für alle“ möglich sein, wie es der regionale Bildungsminister versprach. Das Verhalten der Lehrer in ihren bisherigen Schulen sei beleidigend gewesen, sagte eine Schülerin einem AFP-Reporter am Rande der Eröffnungsfeierlichkeiten. „Die Jungs haben uns immer gehänselt und sich uns gegenüber schlecht benommen.“ Das Personal in der neuen Schule sei „extrem höflich. Der Unterschied zwischen dem Leben in der Schule und außerhalb ist, dass wir uns hier entspannt fühlen“, streute eine andere Schülerin den Lehrern Rosen. Die Einrichtung bietet unter anderem Nachmittagsunterricht und eine Berufsausbildung an.