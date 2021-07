17 Kilo Cannabis-Blüten mit Plantage produziert

Bereits 168 Pfanzen abgeerntet

In dem angemieteten Objekt wurde von dem Beschuldigten eine sehr große Cannabisplantage eingerichtet - ausgelegt für 310 Pflanzen. Einen Tag vor seiner Festnahme hatte der 48-Jährige bereits 168 Pflanzen abgeerntet. 142 in der Blüte stehende Cannabispflanzen wurden im Zuge der Hausdurchsuchung von den Polizisten sichergestellt.

In der Plantage wurden fünf Kilogramm frisch abgeerntete Cannabisblüten, drei Kilogramm getrocknete Cannabisblüten sowie 142 Stück (in der Vollblüte stehende) Cannabispflanzen sichergestellt.