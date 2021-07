Krypto-Miner verscherbeln jetzt Grafikkarten-Berge

Der Grund für das plötzliche Überangebot an Grafikkarten am Second-Hand-Markt ist das strenge Vorgehen der chinesischen Regierung gegen Krypto-Schürfer. Peking hatte vor einigen Wochen neue Regeln erlassen, die Krypto-Mining verbieten. In China dürfen daher keine neuen Mining-Anlagen mehr errichtet werden, bestehende müssen stillgelegt werden. In manchen Regionen hat Peking den Mining-Farmen sogar den Strom abdrehen lassen, woraufhin der Kurs der Kryptowährungen deutlich absackte.