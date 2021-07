ÖBB verjagen Taxis vom Ennser Bahnhof

In Enns endet das ÖBB-Kundenservice scheinbar sofort nach Verlassen des Bahnhofsgebäudes! Mit Sicherheit ist dies auch in anderen Branchen üblich, aber höchst fragwürdig, wenn man damit doch seine eigenen Fahrgäste verärgert oder einfach nur verängstigt zurücklässt. Wer am Ennser Bahnhof ankommt, kein Anrainer ist oder sein Auto auf einem der Park-&-Ride-Plätze geparkt hat, ist samt eventuellem Gepäck völlig sich selbst überlassen. Denn: Taxis dürfen dort weder zufahren noch halten – nur Berechtigte…(!). Auch zumindest einen Hinweis in Form eines Taxi-Nummernaufklebers sucht man – selbst auf der altertümlichen Telefonzelle am Areal – vergeblich.