Kampf ums Bargeld | Impfung und Delta

Kampf ums Bargeld. Es ist ein schleichender Prozess, aber für dieses „Einschleichen“ haben viele Österreicher offensichtlich ein besonders Sensorium: Dem Bargeld geht es nach dem Willen der EU immer mehr an den Kragen. Und das funktioniert so: Die Kommission wird in den nächsten Wochen einen Entwurf für eine Geldwäsche-Richtlinie vorlegen, in der unter anderem eine Bargeld-Obergrenze von 10.000 Euro enthalten sein soll. Das hieße im Klartext, dass Waren, Dienstleistungen usw., für die mehr als 10.000 Euro zu bezahlen ist, nicht mehr bar beglichen werden dürfen. In kaum einem Land werden alle Maßnahmen, die der Bargeld-Einschränkung dienen, weniger goutiert als in Österreich. Bei der „Frage des Tages“ via krone.at wollten wir gestern wissen, ob man so eine Bargeld-Obergrenze für sinnvoll halte. Die klare Antwort: Fast 90 Prozent sagten „Nein“! Gehen wir einmal davon aus, dass die EU ihr Vorhaben trotz Skepsis der Österreicher durchsetzt - dann wissen wir, dass auch die Skepsis der Österreicher gegenüber der EU noch weiter steigen wird!