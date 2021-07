Menschliches Faustpfand

Am Samstag entscheidet sich in einer Sitzung des Sicherheitsrates der UNO in New York das Schicksal von fast drei Millionen Flüchtlingen, die im Nordwesten Syriens festsitzen. In der Provinz Idlib, dem letzten Gebiet in Syrien, das sich noch in der Hand von Rebellen befindet - in der Hand von islamistischen und dschihadistischen Milizen, die aus einem Ableger der Terrororganisation Al-Kaida hervorgegangen sind.