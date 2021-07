Donner und Blitze beenden die Hitze in Kärnten

Kaltfront in Osttirol

Aber Vorsicht! Im Verlauf des Tages verkünden in Osttirol erste dunkle Gewitterwolken das (vorläufige) Ende der Mini-Hitzewelle. Eine Kaltfront, in der sich besonders über Tirol, Bayern und Oberösterreich heftige Unwetter entladen, streift am Abend und in der Nacht auch den Süden des Landes. Sturmböen, schwere Gewitter und Hagel können nirgendwo ausgeschlossen werden!