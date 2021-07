So heiß ist Wien wirklich!

Einer der heißesten Arbeitsplätze der Stadt hat stolze 83,8 Grad - es ist die Küche! In der von Umarfisch am Naschmarkt werden nicht nur die Fische gebraten, sondern auch die Mitarbeiter. „Man gewöhnt sich irgendwann an die Hitze“, sagt Chefkoch Tuncay Hasanov. Wir von der „Krone“ akklimatisieren uns nicht so schnell an die Wüstentemperaturen. Auch ein guter Zeitpunkt, sich bei Wiens Küchenpersonal in Lokalen zu bedanken. Sie arbeiten im Sommer jedenfalls unter Extrembedingungen.