Wiener trank Mineralwasser und erlitt Verätzungen

In Wien-Floridsdorf hat ein Mann in einem Lokal Verätzungen im Mund- und Rachenraum erlitten, nachdem er Mineralwasser getrunken hatte. Die alarmierte Rettung stellte eine leichte Vergiftung bei dem 63-Jährigen fest. Wovon diese verursacht wurde, war zunächst nicht klar.
Die Mineralwasserflasche wurde sichergestellt, ein Ergebnis der Proben stand am Dienstag noch aus. Die Wiener Berufsrettung berichtete, dass sich der Vorfall bereits am vergangenen Freitag in einem Lokal beim Schlingermarkt ereignet habe. Der Mann sei den Einsatzkräften kaltschweißig und blass entgegengekommen. Er habe mehrfach erbrochen und sei von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht worden.
Das Blutgasanalysegerät, das den Säure- und Basenhaushalt misst, hat die Vergiftung festgestellt. Laut der Polizei laufen jetzt Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung.
