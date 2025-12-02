Wiener trank Mineralwasser und erlitt Verätzungen

Die Mineralwasserflasche wurde sichergestellt, ein Ergebnis der Proben stand am Dienstag noch aus. Die Wiener Berufsrettung berichtete, dass sich der Vorfall bereits am vergangenen Freitag in einem Lokal beim Schlingermarkt ereignet habe. Der Mann sei den Einsatzkräften kaltschweißig und blass entgegengekommen. Er habe mehrfach erbrochen und sei von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht worden.