So kommen Packerl für Weihnachten rechtzeitig an

Die österreichische Post hat in der Vorweihnachtszeit alle Hände voll zu tun. Werden Weihnachtsgeschenke aber bis zum 19. Dezember verschickt, landen sie vor dem Heiligen Abend beim Empfänger. Das garantiert der Gelbe Fuchs.
Voraussichtlich 155.000 Pakete pro Tag werden im Dezember in Wien von der Post zugestellt. Das sind rund 30.000 mehr als an einem durchschnittlichen Tag unter dem Jahr. Wer bei der Paketflut befürchtet, seine Geschenke kämen nicht mehr rechtzeitig vor der Bescherung an, kann (noch) beruhigt sein.
Wer bis zum 19. Dezember Pakete versendet, hat von der Post die Garantie, dass diese vor dem Heiligen Abend tatsächlich beim Empfänger sind.
Bei der Verteilung in Wien steht das Logistikzentrum in Inzersdorf im Mittelpunkt. Hier haben am Dienstag zwei prominente Helfer selbst Hand angelegt.
Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) stellten sich in den Dienst des Christkinds. Beide waren in ihrer Jugend bereits als Postler aktiv und frischten ihr Wissen auf. „Einmal Postler, immer Postler“, beschrieb Ludwig seine Aushilfstätigkeit.
