Die „Krone“ im Reich der Weihnachtsschokoladen

In einem riesigen Behälter wird die Masse für Schokobananen (die natürlich auch im Weihnachtsgewand sind) angerührt. „Echte Handarbeit“, zeigt sich Heindl beeindruckt von seinen Kollegen. Die Lager seien voll, dem Weihnachtsgeschäft steht nichts mehr im Wege. Auch, während die „Krone“ zu Besuch ist, verlassen Lkw mit prall gefüllten Paletten die Produktion.