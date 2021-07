Unbekannter Gast plünderte über Nacht ein Gasthaus

Zuerst begab sich der Unbekannte gegen 19.30 Uhr in den Gastgarten und anschließend in den Aufenthaltsraum, um das EM-Fußballmatch zu schauen. Während des Fußballspiels verließ der Unbekannte des öfteren den Aufenthaltsraum, um auf die Toilette zu gehen. Dabei dürfte er das Fenster geöffnet haben. Gegen 24 Uhr verließ die Person das Gasthaus in unbekannte Richtung. Am Mittwoch gegen 07.30 Uhr entdeckte der Gastwirt dann das offene Toilettenfenster und ein weiteres offenes Fenster im Aufenthaltsraum, welches im Rahmen eines Kontrollgangs geschlossen worden war. Zudem wurde festgestellt, dass eine verschlossene Lade im Thekenbereich aufgebrochen wurde und daraus mehrere Kellnerbrieftaschen mit Tageslosungen sowie aus einem Schrank zwei Stück Münzsammlungen gestohlen wurden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, dürfte aber mehrere Tausend Euro betragen.