Plattformen dürfen private Chats wieder „mitlesen“

Die neue Regelung soll für drei Jahre gelten oder bis es eine dauerhafte Lösung gibt und es auch ermöglichen, sogenanntes Grooming aufzuspüren, also das Heranmachen von Erwachsenen an Kinder online. Im Europaparlament hatte es Vorbehalte dagegen gegeben, dies einzubeziehen, weil es weitreichendere Eingriffe in die private Kommunikation erfordert. Der Rat der EU-Staaten betonte bereits im April, dass die EU-Charta der Grundrechte sowie die Datenschutzgrundverordnung gewahrt blieben und es weitere Schutzvorrichtungen gebe. Die Privatsphäre im Netz werde respektiert.