Van der Bellen betont gutes Verhältnis zu Südtirol

Schallenberg: Seite an Seite mit Südtirol

Auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) erklärte nach einem Treffen mit Kompatscher, dass Österreich die Beziehungen zu Südtirol „sehr am Herzen“ lägen. „Wir werden auch in Zukunft an der Seite Südtirols stehen, dessen Autonomie unterstützen und unsere Schutzfunktion wahrnehmen, das haben wir auch im aktuellen Regierungsprogramm festgehalten“, sagte er in einer Stellungnahme. Südtirol bleibe ein europäisches Vorzeige- und Erfolgsmodell - „wirtschaftlich, kulturell und menschlich“.