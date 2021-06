Stromfusion am Brenner nach 60 Jahren

Meilenstein in der Geschichte

„Der Zusammenschluss unserer Stromnetze ist ein markanter Meilenstein in unserer gemeinsamen Geschichte und bringt für die Zukunft einen klaren Mehrfachnutzen mit sich: Einerseits stabilisieren wir damit die Energieversorgung und schützen unsere Bürger noch besser vor großflächigen Stromausfällen, andererseits gilt es, den Energiebedarf aus ökologisch verträglichen Ressourcen langfristig zu decken“, so Platter.