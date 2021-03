„Tiroler Weg“ als Lösungsansatz für Italien?

Seit einer Woche kein Corona-Toter in Tirol

In den Spitälern mussten um elf Corona-Patienten mehr stationär behandelt werden, 22 benötigten intensivmedizinische Betreuung. Insgesamt waren 89 Betroffene im Spital untergebracht. Seit einer Woche wurde kein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus mehr verzeichnet. Bisher verstarben in Tirol 579 Menschen mit oder an Covid-19.