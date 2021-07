Zwei Schuldsprüche in Prozess um Kindesmissbrauch

Ein jahrelanger Kindesmissbrauch war am Dienstag Thema am Landesgericht in Klagenfurt: Angeklagt war ein Ehepaar aus Oberkärnten - dem Paar wurde vorgeworfen, seine beiden Zwillingstöchter seit dem Volksschulalter sexuell missbraucht zu haben. Der Schuldspruch fiel am frühen Nachmittag ...