16-Jähriger mit Alkolenker kollidiert: verletzt

Der 26-jährige Mann aus dem Bezirk Villach war Sonntag alkoholisiert mit seinem Pkw auf der Ossiacher Tauern Landesstraße von Velden kommend in Richtung Köstenberg unterwegs. Bei der Kreuzung mit dem St. Martiner Weg in Kerschdorf bog zu diesem Zeitpunkt ein 16-jähriger Mann aus Villach mit seinem Kleinkraftrad vom St. Martiner Weg kommend in die Ossiacher Tauern Landesstraße ein. Dabei kollidierte er mit dem Auto und kam zu Sturz.