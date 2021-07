Blutiger Streit unter Hundebesitzern - Festnahme

WEGA-Beamte nahmen 39-Jährigen fest

Nach einem Aufruf am Samstag meldete sich eine Frau bei der Polizeiinspektion und konnte Hinweise auf den Gesuchten geben. Einsatzkräfte der WEGA konnten den mutmaßlichen Täter gegen 17.30 Uhr in seiner Wohnung festnehmen. Der 39-jährige Österreicher zeigte sich in einer ersten Befragung geständig und übergab den Beamten zudem die Tatwaffe. „Als Motiv nannte er Wut und Alkohol“, hieß es am Sonntag seitens der Exekutive.