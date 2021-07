Angriff auf IT-Firma wohl größer als angenommen

Das Ausmaß der Ransomware-Attacke auf die US-amerikanische IT-Firma Kaseya dürfte offenbar weitaus größer sein als zunächst angenommen. Hatte das Unternehmen selbst am Freitag noch von „schätzungsweise weniger als 40 weltweit“ betroffenen Firmen gesprochen, gehen Experten inzwischen von mehr als tausend Unternehmen aus, die dem Angriff zum Opfer fielen. Inzwischen hat sich auch die Politik in den Fall eingeschaltet: US-Präsident Joe Biden schloss am Samstag eine Mitverantwortung Russlands an der Attacke nicht aus.