St. Veit: Künstler machen „Lust auf Innenstadt“

„Hinter dem Konzept steckt, dass die Musiker an verschiedenen Plätzen postiert werden, wo nebenan ein Gastronomiebetrieb angesiedelt ist“, erklärt der Stadtchef. Freitag werden auch Kinderaugen zum Leuchten gebracht: „Diesmal wird ein Zauberer vor Ort sein.“ Auf dem Herzog Bernhard-Platz wir die Band ARGE Töne zu hören sein, in der drei Generationen miteinander musizieren. Am Unteren Platz wird das Musiktrio Ontörner aufgeigen.