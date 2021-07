Zwei Flugrettungseinsätze nach Fahrradunfällen

Talwärts war ein 55-Jähriger mit seinem Mountainbike auf der Luscha-Straße in Globasnitz unterwegs, als bergwärts ein Ehepaar radelte. Der 55-Jährige erschrak dadurch in einer unübersichtlichen Kurve und bremste stark, woraufhin das Heck des Rades am Schotter ausbrach und der Radfahrer aus dem Bezirk Klagenfurt-Land stürzte. Das C11-Team flog ihn ins UKH nach Klagenfurt.