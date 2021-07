Erneut nächtliche Ausgangssperren in Portugal

Land als Virusvariantengebiet eingestuft

Wegen der besorgniserregenden Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des Virus in Portugal, die bereits mehr als 55 Prozent aller Neuinfektionen ausmacht, stufte das deutsche Robert-Koch-Institut das Land als Virusvariantengebiet ein. Seit Dienstag gilt für deutsche Portugal-Rückkehrer eine Quarantänepflicht. Das führte am Wochenende und am Montag zur vorzeitigen Abreise von Hunderten Urlaubern von der iberischen Halbinsel.