Johnson & Johnson wirkt gegen Delta-Mutation

Auch wenn in Europa die Ansteckungszahlen dank der Impfung massiv zurückgegangen sind - Sorglosigkeit ist angesichts der hochansteckenden Coronavirus-Variante Delta nicht angebracht, wie die WHO Europa am Donnerstag hervorhob. Ohne disziplinierte Gegenmaßnahmen drohe eine neue Pandemie-Welle, so die eindringliche Warnung der Weltgesundheitsorganisation.