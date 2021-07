Bayer traf in Wien seine Lebensretter wieder

Nach mehr als eineinhalb Jahren hat es am Freitag in Wien ein rührendes Wiedersehen gegeben. Ein Pensionist aus Bayern traf in der Rossauer Kaserne auf jene beiden Männer, die ihm einst sein Leben retteten. Der Urlauber war im November 2019 bei einem Wien-Besuch in der U-Bahn-Station plötzlich zusammengebrochen. Die Beamten konnten ihn bis zum Eintreffen der Rettung reanimieren.