ISS-Astronaut: „Aliens würden wohl weiterfliegen“

Aber um das zu erkennen, müsse man nicht ins All fliegen, dafür gebe es auch gute wissenschaftliche Daten, so Gerst in dem Interview. „Beste wissenschaftliche Daten liefern uns die Satelliten des europäischen Erdbeobachtungssystems Copernicus. Was wir Astronautinnen und Astronauten aber tun können, ist das Verständnis für unsere Situation zu erweitern."