So hat sich der Aralsee binnen 35 Jahren verändert

Verlandung hat Auswirkungen auf das Klima

Das Verlanden des Sees führte auch zu einer Veränderung des Klimas und hat zur Folge, das es in der Region kaum noch regnet. Vor rund einem Vierteljahrhundert teilte sich der See schließlich in den Kleinen Aralsee in Kasachstan und einen großen See auf kasachischem und usbekischem Gebiet. Dieser östliche See teilte sich 2000 wiederum in ein östliches und ein westliches Becken.