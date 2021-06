US-Ufo-Report: Es gibt keine Belege für Aliens

Obama „bestätigte“ Existenz von Ufos

Auch der frühere US-Präsident Barack Obama hatte Mitte Mai in einer Fernsehshow gescherzt: „Über Aliens gibt es einige Dinge, die ich hier nicht sagen kann.“ Was aber stimme, sei, „dass es Bilder und Aufnahmen von Objekten im Himmel gibt, von denen wir nicht genau wissen, was sie sind, und bei denen wir nicht erklären können, wie sie sich bewegen“.