„Blitz“ schlägt in Kanada ein! Tampa vor NHL-Titel

Die Tampa Bay Lightning sind nur noch einen Sieg von der Titelverteidigung in der National Hockey League (NHL) entfernt. Der Meister der vergangenen Saison gewann am Freitagabend (Ortszeit) 6:3 gegen die Montreal Canadiens und führt in den Finals um den Stanley Cup nun 3:0. Beim nächsten Duell in der Nacht zu Dienstag, das abermals in Kanada ausgetragen wird, kann das Team aus Florida die erneute Meisterschaft perfekt machen.